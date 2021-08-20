ليبيا الان

الهنقاري: ما نعانيه اليوم من فقر وجهل بسبب نظام القذافي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بينما خلا ميدان الشهداء من الحضور اللافت، زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن طرابلس تحتفل اليوم بالذكري العاشرة 20-08-2011 الذي تحررت فيه طرابلس من حكم طاغية العصر معمر القذافي بعد حكم دام 42 كرس فيه التخلف والجهل والحراب والقتل والدمار وتبديد اموال الشعب لغرض نزواته وشهراته ونرجسيته، وفق قوله.

الهنقاري، اتهم النظام السابق في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم بأنه “خلف الفقر والجهل الذي تعانيه إلى هذا اليوم بسبب مخلفاته البشرية والبنية التحية المتخلفة” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى حقير من نفايات نكبة فبراير يتنفس الكذب بدلا من الاعتراف بجرائمهم فى حق الشعب ياكلب فالقذافى رحل وترك ثروة ضخمة بالمليارات لو وزعت على الشعب لاصبح دخل الفرد ياقرد افضل من دول الخليج ولكن نهبها اخوانك المفسدين وهربوا خارج البلاد ليتمتعوا بها ولن يحصل الشعب الليبى على حقه الا يوم القيامة عندما يوضع الميزان بالقسط وتعود الحقوق لاصحابها ويطرح خوان فبراير المترفين فى النار ياحمار

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  • ههههه اللي درتوه انتم كلاب النيتو والاتراك الانجاس في سنة واحدة ماداراش القذافي في اربعين سنة وانت يا هنغاري يا حمار اسكت
    اسكت يلعن دينك ودين ملتك يا حمار يا متخلف يا خرية

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