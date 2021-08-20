الهنقاري: ما نعانيه اليوم من فقر وجهل بسبب نظام القذافي

بينما خلا ميدان الشهداء من الحضور اللافت، زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن طرابلس تحتفل اليوم بالذكري العاشرة 20-08-2011 الذي تحررت فيه طرابلس من حكم طاغية العصر معمر القذافي بعد حكم دام 42 كرس فيه التخلف والجهل والحراب والقتل والدمار وتبديد اموال الشعب لغرض نزواته وشهراته ونرجسيته، وفق قوله.

الهنقاري، اتهم النظام السابق في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم بأنه “خلف الفقر والجهل الذي تعانيه إلى هذا اليوم بسبب مخلفاته البشرية والبنية التحية المتخلفة” على حد تعبيره.