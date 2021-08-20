مديرية أمن الجفارة تلقي القبض على شخص قام بقتل شرطي بعيار ناري

الجفارة 20 أغسطس 2021 (وال) _ قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية، بإلقاء القبض على شخص قام بقتل شرطي تابع لمركز شرطة الناصرية “ع،ص،م،ف” بعيار ناري.

وبحسب مكتب الإعلام بالمديرية، فقد قام أعضاء القسم بعمليات البحث والتحرى وجمع المعلومات عن الواقعة بعد ورود المعلومات، وتم الوصول إلى شخص يدعى “هـ ، م ، م، ا” مواليد 2006م يشتبه في كونه له علاقة بقضية القتل وتم ضبطه.

وتابع مكتب الإعلام، وبالتحقيق معه إعترف بقيامه بقتل المجني عليه بمنطقة “راس اللفع”، وذلك بسبب خلاف بين المجني عليه ووالدة الجاني.

هذا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الإختصاص. (وال _ الجفارة) ب خ / ه ع

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