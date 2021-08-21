اقعيم: نطالب المواطنين بعدم الإنجرار وراء الصفحات المزورة والوهمية التي تنشر أخبار كاذبة

أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، اليوم السبت، السيطرة على محاولة تمرد وفرار فاشلة في سجن قرنادة.

اقعيم، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “مجموعة سجناء حاولوا التمرد للفرار عبر اثارة شغب ومحاولة افتعال حريق في السجن وتمت السيطرة عليهم، وننفي فرار أي سجين وبعض من حاولوا التمرد سجناء أجانب خطيرين موقوفين على ذمة قضايا إرهاب في الشرق والغرب والجنوب”.

وطالب اقعيم المواطنين بعدم الإنجرار وراء الصفحات المزورة والوهمية التي تنشر أخبار كاذبة وتنتحل صفات شخصيات وكيانات لترويع الناس.

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