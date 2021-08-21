بشكل عاجل.. تونس تعيد النظر في اتفاقياتها التجارية مع تركيا

قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية، نبيل العرفاوي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة لتعديل الاتفاقية التجارية، أو حتى إلغائها، بهدف خفض العجز المتفاقم.

بحسب موقع «كارت» التركي، فإن العرفاوي، أكد أن تونس طالبت بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية مع تركيا على أساس «تقليص العجز التجاري المتنامي».

وكانت تونس وتركيا قد وقعتا اتفاقية تجارة حرة عام 2005 في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف العرفاوي، أن مفاوضات ستجرى مع الجانب التركي خلال الأسابيع المقبلة، وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.

وبلغ العجز التجاري لتونس مع تركيا بلغ 2.5 مليار دينار (900 مليون دولار) في 2021.