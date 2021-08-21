العثور على 6 جثث جنوب مدينة سوكنة

أعلن الهلال الاحمر الليبي فرع هون انه انتشل 6 جثث 5 منها لمواطنين مصريين والاخرى مجهولة الهوية وجدت في وادي زمزم جنوب مدينة سوكنة .

وقال مكتب الاعلام والتواصل ان فريق تابع له توجه رفقة وكيل نيابة هون الجزئية ورجال الامن بمديرية امن الجفرة الى وادي زمزم جنوب مدينة سوكنه بمسافة 90 كيلومتر بعد تلقيهم بلاغ من السلطات المحلية بالمنطقة حيث تحرت الجهات الامنية عن الجثث وقام فريق الطواري بالفرع بإنتشالهم لإيصالهم الى ثلاجات الموتى وبهذا ستحيل السلطات الجثامين الى الجهات المختصة لتسليمهم الى ذويهم.