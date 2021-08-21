المنظمة الدولية للهجرة: 2 بالمئة فقط ممن تمت إعادتهم عبر البحر تلقوا مساعدات إنسانية

صدر التقرير السنوي الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة، عن نشاط الهجرة واللجوء والنزوح في ليبيا خلال عام 2020.

وفي مجمل ما جاء به التقرير، فقد تم تسجيل 316.415 حالة نزوح داخل البلاد، و574.146 حالة هجرة عن طريق الأراضي الليبية، إضافة إلى 567.802 مهاجراً تمت إعادتهم إلى البلاد بعد محاولتهم الهجرة عبر البحر.

وفيما يتعلق بالتدابير الإنسانية والإغاثية التي يتم توفيرها لأولئك الذين تتم إعادتهم إلى الشواطئ الليبية، ذكر التقرير أن 11891 فقط ممن تمت إعادتهم قد تلقوا مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تأمين الرعاية والمأوى وظروف العزل لتجنب الوباء لـ 3860 مهاجراً.

وفيما يتعلق بنشاط الاتّجار بالبشر، تم رصد 245 فرداً هم ضحاياً الاتّجار بالبشر، من بينهم 193 رجلاً و52 امرأة.

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