السائح: اتخذنا إجراءات كثيرة إضافية لضمان نزاهة الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أنه سيل للمفوضية في الأسبوع الماضي 43 مليونا من حكومة الوحدة لتُضاف إلى الـ 50 مليونا السابقة المقدّمة من حكومة الوفاق .

السائح أضاف، في تصريحات صحفية مع قناة الحرة الأمريكية، أن مبلغ 43 مليونا كافٍ لإجراء الانتخابات إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة وحينها سنطلبها من الحكومة .

وتابع “لا تستقبل المفوضية أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنيا وتقنيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى”.

ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد المعوقات لعملنا حاليا، وسبب التأخر خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف”.

وأشار إلى أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار والبعثة الأممية للوصول للانتخابات، ولا علاقة لنا بالتقريب بين هذه الأطراف”.

السائح استطرد “لا تزال المفوضية ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر لكن التـأخر في تسلم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات”.

وشدد على أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معا، والبرلمان غرفة واحدة أم غرفتين، فإذا كان غرفتين فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتان برلمانية وواحدة رئاسية، ثم هل الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟”.

وبين أنه بعد إقفال منظومة الناخبين تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جدًا، وهو ما يضفي مصداقية على سجل الناخبين، ولم يكن هناك عزوف”.

وأوضح أن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تُستخدم في الانتخابات السابقة، ومن بينها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية”.