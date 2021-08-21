مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية يلقي القبض على مروجي الخمور 

طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال) _ قام أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، بإلقاء القبض على شخصين يقومان ببيع الخمور في الشارع العام بمنطقة قرية صالح.

وبحسب مكتب الإعلام، فإن أعضاء المكتب بعد التأكد من صحة المعلومات، قاموا بالتحرك وضبط الشخصان (ع،ن،أ) مواليد 1971م و (ن،ر،م) مواليد 1963م، وهما متلبسين ببيع الخمور المحلية.

حيث إتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وتمت إحالتهما رفقة محضر الإستدلالات وكمية الخمور المضبوطة إلى المركز المختص، وذلك لإتمام الإجراءات. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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