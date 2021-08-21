الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تأكيده عدم عودة البلاد إلى الحرب، متعهدا بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وقال الدبيبة في تصريحات صحفية، إن التدخلات الدولية يمكن أن تخلق عقبات في طريق الاستحقاق، رغم دعم جميع الدول رسميا للتصويت.

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