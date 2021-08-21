آمر إدارة العمليات والأمن القضائي: سيطرنا على عملية التمرد داخل سجن قرنادة ولن نسمح بزعزعة الأمن بالجبل الأخضر

قال آمر إدارة العمليات والأمن القضائي توفيق بقر: “لن نسمح لأي أحد أن يقوم بزعزعة الأمن بمنطقة الجبل الأخضر، بعد محاولة التمرد داخل سجن قرنادة، والتي استمرت لوقت قصير تم السيطرة عليها بجهود رجال الأمن الوطنيين داخله”.

بقر، وفي تصريحات لصحيفة الساعة 24، طمأن أهالي بأن “سجن قرنادة تحت السيطرة بالكامل، وتم إرجاع الفارين بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية داخل الجبل الأخضر”.

وقال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية سيطرت على محاولة تمرد وفرار فاشلة في سجن قرنادة، مؤكدا أن مجموعة سجناء حاولوا التمرد للفرار عبر إثارة شغب ومحاولة افتعال حريق في السجن وتمت السيطرة عليهم”.

ونفى مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” قرنادة “.

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان له، أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام وتمت السيطرة علي الموقف بالكامل ما يؤكد أن ما تنشره بعض الصفحات ما هو إلا شائعات الغرض منها تشتيت الرأي العام وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد.

ودعا المواطنين، لعدم الإنجرار وراء الصفحات المزورة والوهمية التي تنشر أخبار كاذبة وتنتحل صفات شخصيات وكيانات لترويع الناس.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

