لعدم صلاحيتها لضباط الشرطة.. أبو جناح يصدر تعليماته بتجهيز بوابة أم الرشاش بترهونة

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الجمعة، رفقة وزير الشباب فتح الله الزني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، بزيارة تفقدية لبوابة أم الرشاش بمدينة ترهونة.

وتفقد نائب الرئيس رفقة مرافقيه مقر البوابة وإمكانياتها، وأعربوا عن أسفهم لتردي المقر بسبب افتقاده لكل الإمكانيات اللازمة، وغير صالح مقراً لضباط الشرطة.

وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة الداخلية العميد بشير الأمين على ضرورة أن تكون جميع المقار الأمنية مجهزة بالكامل للقيام بواجبها الأمني للمواطنين.

من جانبه، أصدر المهندس رمضان أبوجناح، تعليماته بضرورة الإسراع في تجهيز المقر بالكامل، معتبرا أن ضباط الشرطة العين الساهرة من أجل توفير الأمن والاستقرار للمواطنين.