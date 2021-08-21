بوتين يدعو المجتمع الدولي للتأثير على القوى السياسية في ليبيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، لمواصلة التأثير على جميع القوى السياسية في ليبيا، من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا.

وأكد بوتين في مؤتمر صحفي عقدهُ في موسكو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على المجتمع الدولي مواصلة إجراء حوار مع جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا لضمان تنفيذ الاتفاقات الإيجابية، التي لم تتحقق بعد.

وتدعم روسيا عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف، جهود ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، استكمالاً لمخرجات جنيف، إلى جانب دعمها لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، نهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية