المنفي: بحثتُ تطورات الأوضاع في ليبيا مع السفير الأمريكي

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، بحث مع المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وهيبة لفتت، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي والمبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت إن المنفي، أكد خلال هذا الاتصال، دور الولايات المتحدة الأمريكية، في حل الأزمة الليبية، والمساهمة في إعادة الاستقرار للبلاد.

وأشار إلى الخطوات الواسعة التي قطعها رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتهدئة الأوضاع بين الفرقاء السياسيين كطرف يعمل بمسافة واحدة مع الجميع، من خلال المشاورات واللقاءات المتواصلة مع كل الأطراف، وصولاً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

وأضافت المتحدثة الرسمية، أن رئيس المجلس الرئاسي والسفير والمبعوث الأمريكي، قد وجها في ختام الاتصال، الدعوة إلى جميع الأطراف للامتناع عن أي تعبئة، أو تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.