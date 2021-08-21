مدير أمن الجفارة يثني على مجهودات البحث الجنائي ومركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية

الجفارة 20 أغسطس 2021 (وال) _ أثنى مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف”، اليوم الجمعة، على المجهودات التي يبذلها أعضاء قسم البحث الجنائي ومركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية، في الكشف عن العديد من الجرائم الخطيرة وضبط المجرمين.

هذا وجاء ذلك، خلال لقاء مدير الأمن برئيس قسم البحث الجنائي ورئيس مركز شرطة العزيزية، ومندوب عن قوة دعم مديرية الأمن.

ومن جهته، شدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق صحيح القانون في الكشف عن الجرائم والتعامل مع المجرمين، مطالباً برفع أقصى درجات الحس الأمني واليقظة، خلال التعامل مع القضايا والجرائم الخطيرة لضبط المجرمين والخارجين عن القانون، للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين. (وال _ الجفارة) ب خ / ه ع

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