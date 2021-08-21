سمنو: إنشاء أول مركز لتأهيل أطفال التوحد

اعتمدت بلدية وادي البوانيس، إنشاء وتجهيز مركز خاص بأطفال التوحد، يكون مقره بمدرسة سمنو الابتدائية؛ جاء ذلك خلال اجتماع، ضم كلاً من نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وعميد البلدية والمدير العام لأطفال التوحد.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدي البوانيس، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص واهتمام المجلس البلدي بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة المناسبة لهم وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل إدماجهم بالمجتمع.

يُذكر أن لجنة فنية مختصة تابعة لمركز أطفال التوحد، أجرت الفترة الماضية، زيارة لمنطقة سمنو لمعاينة الموقع الجديد الخاص بأطفال التوحد.

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