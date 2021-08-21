مديرية الهلال النفطي تلقي القبض على 3 أشخاص يسرقون الأسلاك الكهربائية 

بشر 20 أغسطس 2021 (وال) _ قام أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي، بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية يقومون بسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة بشر.

وذكر مكتب الإعلام بالمديرية إن عملية القبض جاء عقب البلاغ الوارد من أحد المواطنين للقسم، مفاده قيام أشخاص بالإعتداء على أعمدة الكهرباء بالقرب من منزله بمنطقة بشر وقيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية.

هذا وبالإستدلال مع المتهمين: “ا . ج . س” والمدعو “م . م . ه” والمدعو “م.خ. ج”، داخل قسم البحث الجنائي، إعترفوا بما نسب إليهم، وتبين بأنهم قد دخلوا الأراضي الليبية بدون إجراءات رسمية، وإتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. (وال _ بشر) ب خ / ه ع

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