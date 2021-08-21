الفريق التميمي: اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تناشد قبيلة المقارحة بإعادة ضخ المياه الى أبناء العاصمة

ناشد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق خيري التميمي، اليوم الجمعة، باسم اللجنة قبيلة المقارحة بإعادة ضخ المياه الى ابناء العاصمة.

الفريق التميمي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “أن اللجنة تؤكد مشروعية مطالب اهلنا من قبيلة المقارحة في مراعاة الظروف الصحية لاحد السجناء من ابناءها ، وتؤكد أيضاً على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية بشأن الإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالافراج”.

وأضاف: “لجنة 5+5 تثق في قبيلة المقارحة قبيلة الجود والكرم لن تكون سبب في عطش أهلنا في العاصمة أو سبب في اي اقتتال بين الاخوة في الوطن الواحد”.

وتابع: “ما أكثر المتربصين الذين يهمهم اغتنام فرص تقويض السلام وتقسيم الوطن واستغلال مثل هذه الاحداث والذين يجب أن نفوّت عليهم تحقيق مأربهم الدنيئة، حيث تؤكد اللجنة على اهمية أن يضطلع الجميع بدور المسئول خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا”.

واختتم: “أن اللجنة وهي تنظر لما حققته وتسعى لتحقيق المزيد من النجاحات نحو استقرار الوطن يهمها ان لاتنعرج بنا الاحداث لما يعكر صفو حياة المواطن وتصبح حاجاته محلا للابتزاز أو المساومة”.

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