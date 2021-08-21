تونس تعلن “شرط” فتح معابرها البرية مع ليبيا

تابعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أزمة إغلاق معبري رأس جدير وذهيبة، من الجانب التونسي.

وأجرت المنقوش اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي، عثمان الجرندي، للاستفسار عن ظروف استمرار الإغلاق، وإبلاغه بمعاناة المواطنين، الليبيين والتونسيين على حد سواء، خاصة المرضى منهم، وفقًا لما أفادت به الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

بدوره أوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعارا من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، وأن استمرار إغلاقهما، يهدف إلى حماية مواطني البلدين، منعا لارتفاع معدلات انتشار الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي للمنقوش: “كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا”.

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