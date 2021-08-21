المريمي: قانون انتخاب الرئيس يلبي رغبة الشعب

أخبار ليبيا 24

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن صدور قانون انتخاب رئيس لدولة ليبيا من قبل مجلس النواب يعد خطوة متقدمة جدا في اتجاه انتخابات رئيس لليبيا في 24 ديسمبر من قبل الشعب الليبي، وهو يلبي رغبة الليبيين في انتخاب رئيس لهم.

المريمي أضاف ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب سبق له وأن ضمن دستوريا في الإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية، بأن الرئيس ينتخبه الشعب الليبي بذلك اكتملت القاعدة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد.

وحذّر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من عودة ليبيا إلى الانقسام والفوضى من جديد، في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الخميس، إن رئيس المستشار عقيلة صالح أكد على عدم قيام حكومة الوحدة بتوحيد المؤسسات، والذي يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية.

وأضاف، أن عقيلة، قال في مقابلة، إن الحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية.

وقال بليحق، إن عقيلة أكد أنه فيما يخص اجراء الانتخابات فإن ليبيا من الناحية التشريعية القانونية يوجد لديها إعلان دستوري وأن هذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد.