السايح: التأخر في تسلم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات

قال رئيس مفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إنه “سُيّل للمفوضية في الأسبوع الماضي 43 مليونا من حكومة الوحدة لتُضاف إلى الـ 50 مليونا السابقة المقدّمة من حكومة الوفاق، وأن مبلغ 43 مليونا كافٍ لإجراء الانتخابات إلّا إذا تبيّن عند تسلُّم القوانين الانتخابية أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة وحينها سنطلبها من الحكومة”.

السايح، وفي لقاء مع قناة الحرة الأمريكية، أضاف: “أن المفوضية لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنيا وتقنيا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، و تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد المعوقات لعملنا حاليا، وسبب التأخر خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف”.

وتابع قائلًا: “دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار والبعثة الأممية للوصول للانتخابات، ولا علاقة لنا بالتقريب بين هذه الأطراف، ولا تزال المفوضية ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر لكن التأخر في تسلم التشريعات الانتخابية سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات”.

وواصل قائلًا: “التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معا، والبرلمان غرفة واحدة أم غرفتين، فإذا كان غرفتين فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتان برلمانية وواحدة رئاسية، ثم هل الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟، و بعد إقفال منظومة الناخبين تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جدا، وهو ما يضفي مصداقية على سجل الناخبين، ولم يكن هناك عزوف، والمفوضية اتخذت إجراءات كثيرة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تُستخدم في الانتخابات السابقة، ومن بين الإجراءات غير المسبوقة استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية”.

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