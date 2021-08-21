«التميمي»: قبيلة المقارحة لن تكون سببًا في عطش أهلنا بالعاصمة أو سبب في أي اقتتال

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5، الفريق خيري التميمي:” إن قبيلة المقارحة قبيلة الجود والكرم ولن تكون سبب في عطش أهلنا في العاصمة أو سبب في أي اقتتال بين الأخوة في الوطن الواحد”.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي، فإن التميمي، شدد على أن لجنة 5+5 تؤكد على مشروعية مطالب أهلنا من قبيلة المقارحة في مراعاة الظروف الصحية لأحد السجناء من أبنائها”.

وتابع:” إننا كلجنة مشتركة نؤكد ضرورة مراعاة هذا المطلب والذي يشمل عدد كبير من السجناء ينتظرون الإفراج عنهم حسب الأحكام الصادرة بشأنهم “.

وأضاف:” ما أكثر المتربصين الذين يهمهم اغتنام فرص تقويض السلام وتقسيم الوطن واستغلال مثل هذه الأحداث والذين يجب أن نفوّت عليهم تحقيق مأربهم الدنيئة”.

وبين أن لجنة 5+5 المشتركة تؤكد أهمية أن يضطلع الجميع بدور المسئول خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا”.

وتابع:” اللجنة المشتركة تنظر لما حققته وتسعى لتحقيق المزيد من النجاحات نحو استقرار الوطن يهمها أن لا تنعرج بنا الأحداث لما يعكر صفو حياة المواطن وتصبح حاجاته محلا للابتزاز أو المساومة”.