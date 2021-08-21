موسكو: لافروف في مهمة إلى روما الخميس وليبيا محور المناقشات

يُجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس القادم، زيارة عمل إلى روما، يبحث من خلالها مع المسؤولين الإيطاليين عددا من الملفات، في مقدمها الملف الليبي، حسب ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا في بيان: “من المتوقع عقد مناقشات مع وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، ورئيس الوزراء، ماريو دراجي، حول تبادل تبادل وجهات نظر معمقة بين موسكو وروما”.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: “المحادثات ستنصب أيضًا على ملف حلف الناتو، والوضع في أوكرانيا وأفغانستان وليبيا وسوريا، وكذلك التطورات في البحر المتوسط”.

يُذكر أن لافروف، اتفق مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على ضرورة تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية “5+5″، وتأكيده خروج كافة العسكريين الأجانب من ليبيا.

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