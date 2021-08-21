الداخلية: طفل 15 عاما يطلق النار على شرطي

قالت وزارة الداخلية، ورود معلومات لأعضاء التحري بمركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة مفادها وجود شخص متوفي بمنطقة الجفارة نتيجة اصابته بعيار ناري، وتم نقله الى المستشفي الزهراء واجراء كشف على الجثة تبين بأنه شخص يدعي “ع، ص، م، ف” مهنته شرطي تابع لمركز شرطة الناصرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، باشر قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية بعمليات البحث والتحرى وجمع المعلومات عن الواقعة، وتم الوصول إلى شخص يدعى “هـ ، م ، م، ا” مواليد 2006م يشتبه في كونه له علاقة بقضية القتل وتم ضبطه.

وتابعت، بالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المجني عليه بمنطقة راس اللفع وذلك بسبب خلاف بين المجني عليه ووالدة الجاني، اتخذت الاجراءات القانونية حياله واحالته الى جهات الاختصاص.