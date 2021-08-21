“السائح”: مفوضية الانتخابات جاهزة.. و”خلافات الساسة” تعطّلنا

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح: إنَّ المفوضية تنتظر استلام التشريعات والقوانين الانتخابية لاستكمال بقية المراحل اللازمة، لإنجاز استحقاقات “24 ديسمبر”.

وأوضح السائح في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية: “الصعوبة الحالية تكمن في عدم استلامنا للتشريعات المتعلقة بالانتخابات، وهذا شأن خلافي بين الأطراف السياسية التي تتنازع المسار السياسي للمرحلة القادمة، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام تنفيذ مهامنا المتمثلة في إقامة الانتخابات”.

وبيَّن رئيس المفوضية، أنهم دخلوا في عملية التنفيذ الفعلي لإقامة الانتخابات عبر تحديث بيانات سجل الناخبين منذ أبريل الماضي، بالإضافة إلى عمليات أخرى لا ترتبط بشكل مباشر مع القانون الانتخابي.

وتابع السائح: قرار تنفيذ الانتخابات صدر ووافق عليه كل الأطراف، في جلسات الحوار الأولى المتعلقة بخارطة الطريق التي عرضت على لجنة الـ”75″، ولا أعتقد أنَّهُ سيكون خلاف على تاريخ إقامة الاستحقاق.

وأكد رئيس المفوضية أنهم وضعوا توقعات بتسجيل نصف مليون ناخب خلال الفترة الماضية، مبينًا أن هذا الرقم تحقق تسجيله، وأصبح بسجل المفوضية قرابة 2 مليون و300 ألف، ناخب وناخبة، وبذلك يكون لديهم سجل ناخبين ذي مصداقية يمكن الاعتماد عليه في الانتخابات القادمة.

وفي حديثه عن تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج، أفاد السائح بأن منظومة سجل الناخبين في الخارج بدأت باستقطاب الناخبين، وما تزال المفوضية تدرس القرارات المتعلقة بمراكز الاقتراع خارج ليبيا.

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