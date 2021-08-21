«الأمن القضائي» لـ«الساعة 24»: سيطرنا على عملية تمرد داخل سجن قرنادة

قالت إدارة العمليات والأمن القضائي لـ«الساعة 24» إنها نجحت تحت أمرة النقيب توفيق بقر بوبكر حدوث، في السيطرة على عملية تمرد داخل أحد قواطع سجن القضائية.

وأوضحت إدارة الأمن القضائي، أنه تم ضبط عدد كبير من المجرمين الفارين والمتهمين بقضايا قتل حاولوا الفرار من سجن قرنادة.

وقال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية سيطرت على محاولة تمرد وفرار فاشلة في سجن قرنادة، مؤكدا أن مجموعة سجناء حاولوا التمرد للفرار عبر إثارة شغب ومحاولة افتعال حريق في السجن وتمت السيطرة عليهم”.

ونفى مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” قرنادة “.

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان له، أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام وتمت السيطرة علي الموقف بالكامل ما يؤكد أن ما تنشره بعض الصفحات ما هو إلا شائعات الغرض منها تشتيت الرأي العام وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد.

ودعا المواطنين، لعدم الإنجرار وراء الصفحات المزورة والوهمية التي تنشر أخبار كاذبة وتنتحل صفات شخصيات وكيانات لترويع الناس.