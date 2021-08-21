بالصور.. الداخلية تنفي شائعات هروب سجناء من قرنادة

نفى مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة.

المكتب الإعلامي في بيان له، أكد “أن ما حدث هو عبارة عن تمرد قام به بعض الأشخاص لإثارة الشغب داخل أحد الأقسام وتمت السيطرة علي الموقف بالكامل ما يؤكد أن ما تنشره بعض الصفحات ما هو إلا شائعات الغرض منها تشتيت الرأي العام وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد”.

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