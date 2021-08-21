بعد إحباط «تمرد سجن قرنادة».. «بقر»: لن نسمح بزعزعة الأمن بالجبل الأخضر

قال توفيق بقر، آمر إدارة العمليات والأمن القضائي لـ«الساعة 24»:« لن نسمح لأي أحد أن يقوم بزعزعة الأمن بمنطقة الجبل الأخضر، بعد محاولة التمرد داخل سجن قرنادة، والتي استمرت لوقت قصير تم السيطرة عليها بجهود رجال الأمن الوطنيين داخله».

وأضاف توفيق بقر، إنه يطمئن الأهالي بأن سجن قرنادة تحت السيطرة بالكامل، وتم إرجاع الفارين بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية داخل الجبل الأخضر.

وأوضحت إدارة العمليات والأمن القضائي، في وقت سابق، إنها نجحت تحت أمرة النقيب توفيق بقر بوبكر حدوث، في السيطرة على عملية تمرد داخل أحد قواطع سجن القضائية.

وبينت إدارة الأمن القضائي، أنه تم ضبط عدد كبير من المجرمين الفارين والمتهمين بقضايا قتل حاولوا الفرار من سجن قرنادة.

وقال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الأمنية سيطرت على محاولة تمرد وفرار فاشلة في سجن قرنادة، مؤكدا أن مجموعة سجناء حاولوا التمرد للفرار عبر إثارة شغب ومحاولة افتعال حريق في السجن وتمت السيطرة عليهم”.

ونفى مكتب الإعلام الأمني بديوان وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هروب بعض السُجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” قرنادة “.