حملة الـ”10 دينار”.. مبادرة محلية لتجميل شوارع بدر

في بادرة من أصحاب المحال التجارية والصيدليات في بدر، تم القيام بحملة نظافة للشارع الرئيسي؛ وذلك من أجل إزاحة الأتربة المتراكمة والقمامة المتواجدة على الأرصفة وعلى جانبي الطرقات.

الحملة تمت من خلال جمع مبلغ رمزي يُقدّر بعشرة دنانير من كل صاحب محل، وتم تنظيف ونقل المخلفات بالاستعانة بالعمالة الأجنبية.

الجهود الفردية المبذولة في هذه الحملة من قبل المواطنين، هي إشارة إلى مركزية عمل شركة خدمات طرابلس والتركيز على العاصمة دون إيلاء الاهتمام الكافي للمناطق المحيطة بها، خصوصاً مع انتشار فايروس كورونا وازدياد الحاجة إلى توافر بيئة نظيفة وسليمة صحياً.

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