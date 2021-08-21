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حملة الـ”10 دينار”.. مبادرة محلية لتجميل شوارع بدر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في بادرة من أصحاب المحال التجارية والصيدليات في بدر، تم القيام بحملة نظافة للشارع الرئيسي؛ وذلك من أجل إزاحة الأتربة المتراكمة والقمامة المتواجدة على الأرصفة وعلى جانبي الطرقات.

الحملة تمت من خلال جمع مبلغ رمزي يُقدّر بعشرة دنانير من كل صاحب محل، وتم تنظيف ونقل المخلفات بالاستعانة بالعمالة الأجنبية.

الجهود الفردية المبذولة في هذه الحملة من قبل المواطنين، هي إشارة إلى مركزية عمل شركة خدمات طرابلس والتركيز على العاصمة دون إيلاء الاهتمام الكافي للمناطق المحيطة بها، خصوصاً مع انتشار فايروس كورونا وازدياد الحاجة إلى توافر بيئة نظيفة وسليمة صحياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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