الشاطر: شكرًا للرجال الذين بيدهم السلاح حتى لاتهزم “ثورة فبراير”

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر “ردود الأفعال على مراسلة 5+5 رفعت معنوياتي وأصبحت على ثقة أكيدة أن حماة ثورة فبراير لن يسمحوا بانهزامها أو تغيير مساراتها، على حد قوله.

وادعى الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر “شكرا للرجال الذين بيدهم السلاح وفي وجدانهم يقين بأن الثورة باقية وسوف تحقق طموحات الشعب”، على حد زعمه.

وكان رئيسا لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، قد خاطب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل انحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.

وجاء في نص الخطاب، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.