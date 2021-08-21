“الأمم المتحدة” محذرة: الهجمات المتكررة على النهر الصناعي يهدد الأمن المائي لليبيا بأكملها

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن موجات الحر الأخيرة في مختلف أنحاء ليبيا، في ظل الانقطاع الحاد للتيار الكهربائي والانتشار السريع لكورونا، فضلاً عن الأضرار المستمرة التي تلحق بمنظومة المياه وجفاف سد وادي كعام، تشكل تهديدات خطيرة على حياة الناس في حين بات الوقت ينفد للتحرك .

وأضاف المكتب في بيان له، أن تهدد الهجمات المتكررة على النهر الصناعي ، الذي يوفر 60 % من جميع المياه العذبة المستخدمة في ليبيا ، الأمن المائي للبلد بأكمله ، علاوة على ذلك ، فإن سد وادي كعام ، الذي كان يحتوي في السابق على حوالي 33 مليون متر مكعب من المياه ، قد جف تماماً من الارتفاع المستمر في حرارة المناخ ، مما أثر على المزارع والمشاريع التي تعتمد عليه بشكل مباشر لأغراض الري .

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا جاستن برادي :” نحن قلقون للغاية بشأن الطقس المتطرف وتغير المناخ في ليبيا على نطاق لا يمكن للناس والمجتمعات الإنسانية والإنمائية المساعدة في إدارته “.

وأضاف ” قد غطى النزاع والوضع الصحي الحالي على الآثار المناخية التي تتأثر بها ليبيا بشدة ، إن تعطل إمدادات المياه وجفاف خزانات المياه هي فقط مجرد صور واضحة لذلك ، إذا لم نتخذ إجراء الآن ، فإننا نعرض ملايين الأرواح لخطر فقدان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ، يمكن أن يكون لهذا تأثير كارثي على صحة الناس وسبل عيشهم والزراعة والنظافة وانتشار الأمراض المعدية “.