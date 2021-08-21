إنقاذ “172” مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه تم اليومين الماضيين إنقاذ (172) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية في عمليتين منفصلتين.

وأضاف الناطق الرسمي عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين .

وأكد أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين (أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد الناطق الرسمي أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.