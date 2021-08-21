إنقاذ “172” مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه تم اليومين الماضيين إنقاذ (172) مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية في عمليتين منفصلتين.
وأضاف الناطق الرسمي عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين .
وأكد أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين (أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفاد الناطق الرسمي أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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