الدبيبة يؤكد على أهمية توحيد وزيادة المرتبات

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة.

وجاء ذلك بحسب بيان صفحة حومتنا، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة بقرار رقم 212 لسنة 2021، والمكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد، الجمعة.

ويوم الإثنين الماضي، اجتمع الدبيبة مع اللجنة، وشدد على ضرورة إعداد جدول موحد للمرتبات، معطيها مهلة 60 يومًا لإنهاء هذا الجدول لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب.

يذكر أن لجنة إعداد جدول المرتبات تتكون من (وزير المالية خالد المبروك رئيسا، وعضوية وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووكلاء وزارة المالية لشؤون المؤسسات، والاقتصاد والتجارة، والتربية والتعليم، والعمل، والصحة، ووزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي).