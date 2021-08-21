“المشري”: احتفالنا بالذكرى الـ10 لتحرير طرابلس تتويج لـ “ملحمة بطولية” سطّرها “الثوار”

اعتبر خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول من أطلق عليهم ” الثوار” يوم 2011/8/20 إلى طرابلس تحت غطاء طائرات الناتو والأباتشي الأمريكية بأنه تتويج لملحمة بطولية روتها دماء ” الشهداء” وسطّرتها آيادي ” الثوار” الأحرار من كل أرجاء ليبيا.

وكتب المشري على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “نحتفل اليوم بالذّكرى العاشرة لتحرير طرابلس، تتويجا لملحمة بطوليّة رويت بدماء الشّهداء، وسطّرتها أيادي الثّوّار الأحرار من كلّ أرجاء ليبيا”.

وتابع قوله: “كان الهدف إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنهض ليبيا وتسير في درب التّقدّم والازدهار، وتُردّ المظالم، وتُوفَى الحُقوق.. أهداف مازالت بعيدة، بفعل التدخل الخارجي ولرغبة البعض في الحكم بالقوة وهو ما لن يحدث بعون الله” على حد تعبيره.

واختتم القيادي الإخواني: “أدعو كل الليبين إلى فتح صفحة جديدة، بوصلتها الحفاظ على الوطن من التمزق وحفظ كرامة الليبين، و إلى لم شمل مبني على حب الوطن وتقديم المصلحة الوطنية، وتقديم التنازلات منا جميعا للنهوض معًا بوطننا الحبيب” وفق تعبيره.