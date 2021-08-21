ليبيا الان

“المشري”: احتفالنا بالذكرى الـ10 لتحرير طرابلس تتويج لـ “ملحمة بطولية” سطّرها “الثوار”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول من أطلق عليهم ” الثوار” يوم 2011/8/20 إلى طرابلس تحت غطاء طائرات الناتو والأباتشي الأمريكية بأنه تتويج لملحمة بطولية روتها دماء ” الشهداء” وسطّرتها آيادي ” الثوار” الأحرار من كل أرجاء ليبيا.

وكتب المشري على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “نحتفل اليوم بالذّكرى العاشرة لتحرير طرابلس، تتويجا لملحمة بطوليّة رويت بدماء الشّهداء، وسطّرتها أيادي الثّوّار الأحرار من كلّ أرجاء ليبيا”.

وتابع قوله: “كان الهدف إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنهض ليبيا وتسير في درب التّقدّم والازدهار، وتُردّ المظالم، وتُوفَى الحُقوق.. أهداف مازالت بعيدة، بفعل التدخل الخارجي ولرغبة البعض في الحكم بالقوة وهو ما لن يحدث بعون الله” على حد تعبيره.

واختتم القيادي الإخواني: “أدعو كل الليبين إلى فتح صفحة جديدة، بوصلتها الحفاظ على الوطن من التمزق وحفظ كرامة الليبين، و إلى لم شمل مبني على حب الوطن وتقديم المصلحة الوطنية، وتقديم التنازلات منا جميعا للنهوض معًا بوطننا الحبيب” وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ملحمة ترشتك أنتهاء نظام القذافي كان بنجاح ثورة 19مارس التي قامت بها الدول الاستعماريه التي حارب القذافي نفوذها في افريقيا وحاول ان يضعف أقتصادها فقررت إزاحته من علي سدة الحلم في ليبيا ويوم كان القذافي حي كنتم في الغرب الليبي جزء معه وجزء في بيوتهم كالنساوين خائفون فحركة فبراير التي كان عمرها قصير وانتهي دورها وذابت ليس لكم الفضل فيها بل أنتم آتيتوا كمتسلفين لها فهي حركه قام بها أسود برقه لكن أختفي دورها وانتهت بأنطلاق ثورة 19مارس التي قام بها حلف الناتو ثم تسلقها امثالك واصبح يحتفل بمجد غيره وينسب البطوله والرجوله وهو ما يكسب منها غرام ففبراير كانت غلطة برقه التي أستفاد منها صعاليك الغرب الليبي

    رد