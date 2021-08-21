المنقوش تبحث مع الجرندي أسباب عدم فتح معبري رأس اجدير وذهيبة من الجانب التونسي

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تابعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري رأس اجدير ، وذهيبة – وازن ، الحدوديين، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من الخميس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، الجمعة، أن المنقوش أجرت اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي، عثمان الجرندي، للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين الليبيين والتونسيين خاصة منهم العائلات والمرضى ، قاصدين العلاج نتيجة استمرار هذا الإغلاق.

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة إفتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي، يهدف الى حماية مواطني البلدين، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد الجرندي للمنقوش ، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.