الصحة تشرع في تجهيز مجمعا للتطعيم ضد كورونا في مصراتة

أخبار ليبيا 24

شرعت وزارة الصحة، بحكومة الوحدة الوطنية، في تجهيز مجمع للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في معرض مصراتة الدولي.

وبحسب بيان وزارة الصحة بـ فيسبوك، أن التجهيزات تأتي في إطار استمرار التوسعة التي أعلنت عنها لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، التي استهدفت مدينتي طرابلس و بنغازي كمرحلة أولية، وقريبا باقي المدن.

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم سيجهز بأحدث المواصفات العالمية، كما سيحتوي 30 محطة للتطعيم.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة عن تجهيز مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، كما افتتح وزير الصحة علي الزناتي مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية.