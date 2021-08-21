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وزيرة الخارجية تجري اتصالات هاتفية مع نظيرها التونسي لمتابعة ظروف المعبرين

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 أغسطس 2021 (وال) تتابع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” باهتمام، موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري (رأس اجدير ، وذهيبة – وازن) ، الحدوديين ، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من أمس الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 .

و أجرت السيدة الوزيرة اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي السيد “عثمان الجرندي” للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، وصورت له معاناة المواطنين من الجانبين ( الليبيين والتونسيين ) خاصة منهم العائلات والمرضى نتيجة استمرار هذا الإغلاق .

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين ، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر ، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي ، يهدف إلى حماية مواطني البلدين ، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد السيد “الجرندي” للسيدة “المنقوش” ، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما ، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا. (وال ـ طرابلس ) ف م / ك و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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