وزيرة الخارجية تجري اتصالات هاتفية مع نظيرها التونسي لمتابعة ظروف المعبرين

طرابلس 21 أغسطس 2021 (وال) تتابع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” باهتمام، موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري (رأس اجدير ، وذهيبة – وازن) ، الحدوديين ، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من أمس الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 .

و أجرت السيدة الوزيرة اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي السيد “عثمان الجرندي” للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، وصورت له معاناة المواطنين من الجانبين ( الليبيين والتونسيين ) خاصة منهم العائلات والمرضى نتيجة استمرار هذا الإغلاق .

وأوضح الوزير التونسي أنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين ، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر ، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي ، يهدف إلى حماية مواطني البلدين ، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

وأكد السيد “الجرندي” للسيدة “المنقوش” ، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما ، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا. (وال ـ طرابلس ) ف م / ك و

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