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“التميمي”: لجنة “5+5” تثق في قبيلة المقارحة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة الفريق خيري التميمي إن لجنة “5+5” تثق في قبيلة المقارحة، وأنها لن تكون سببًا في عطش سكان طرابلس، أو أي اقتتال بين الناس.

وفي تصريحٍ نشرته إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني؛ أضاف “التميمي” أن لجنة “5+5” تؤكد على مشروعية مطالب قبيلة المقارحة، فيما يخص مراعاة الظروف الصحية لأحد السجناء من أبنائها، مؤكدًا على ضرورة مراعاة هذا المطلب الذي يشمل عددًا كبيرًا من السجناء الذين ينتظرون الإفراج عنهم بحسب الأحكام الصادرة بشأنهم.

وذكر أن هناك متربصين يهمهم اغتنام فرص تقويض السلام، وتقسيم الوطن، واستغلال مثل هذه الأحداث، مما يستلزم تفويت الفرصة عليهم، ومنعهم من تحقيق مأربهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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