سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 August, 2021

أكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي اكتمال القاعدة الدستورية لانتخاب رئيس البلاد.

وقال المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صدور قانون انتخاب رئيس لدولة ليبيا من قبل مجلس النواب الليبي يعد خطوة متقدمة جدا في اتجاه انتخابات رئيس لليبيا المقررة في 24ديسمبر من قبل الشعب الليبي وهو يلبي رغبة الليبيين في انتخاب رئيس لهم.

وأضاف أن مجلس النواب سبق له وأن ضمن دستوريا في الإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة الليبية بأن الرئيس ينتخبه الشعب الليبي بذلك اكتملت القاعدة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد.