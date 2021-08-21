بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 21 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 21 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس استمرار الإعتدال في درجات الحرارة ويشمل يوم الغد أغلب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية و تكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا و احتمالية سقوط أمطار خفيفة .

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: تتكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على الساحل , ومابين (34 – 39) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 33) مْ على الساحل , ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: تتكاثر السحب على اغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصةً على غدامس والحمادة .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 43) مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:46).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).