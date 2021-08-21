«الدباشي»: إذا صحت قائمة ترشيحات «الخارجية» للسفراء فالأفضل استقالة «المنفي والمنقوش»

قال السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إنه إذا تأكدت القائمة المنشورة للمرشحين كسفراء وقناصل فالأفضل إلغاء وزارة الخارجية رسمياً أو استقالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية، ليس من أجل ليبيا بل للحفاظ على كرامتهما على الأقل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس، ما قيل أنها قائمة ترشيحات وزارة الخارجية لممثلين ليبيا من السفراء والبعثة الدبلوماسية بالخارج، وضمت إبراهيم بيت المال، آمر ما تعرف بـ”غرفة تحرير سرت الجفرة” قنصلاً في الدار البيضاء، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي السابق سفيراً في قطر، وآخرون.