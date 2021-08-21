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«الدباشي»: إذا صحت قائمة ترشيحات «الخارجية» للسفراء فالأفضل استقالة «المنفي والمنقوش»

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إنه إذا تأكدت القائمة المنشورة للمرشحين كسفراء وقناصل فالأفضل إلغاء وزارة الخارجية رسمياً أو استقالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية، ليس من أجل ليبيا بل للحفاظ على كرامتهما على الأقل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم أمس، ما قيل أنها قائمة ترشيحات وزارة الخارجية لممثلين ليبيا من السفراء والبعثة الدبلوماسية بالخارج، وضمت إبراهيم بيت المال، آمر ما تعرف بـ”غرفة تحرير سرت الجفرة” قنصلاً في الدار البيضاء، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي السابق سفيراً في قطر، وآخرون.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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