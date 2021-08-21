خارجية تونس: فتح المعابر الحدودية مع ليبيا في هذه الحالة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أنه سيتم إعادة فتح معبري رأس اجدير، وذهيبة – وازن، الحدوديين حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح الوزير التونسي خلال اتصالين هاتفيين مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أنه لا مانع لديهم من إعادة إفتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعار من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا ، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر، وأن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي، يهدف إلى حماية مواطني البلدين، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

واستفسرت المنقوش من نظيرها التونسي عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين ( الليبيين والتونسيين ) خاصة منهم العائلات والمرضى، قاصدين العلاج نتيجة استمرار هذا الإغلاق

وكانت ليبيا أعلنت يوم أمس الأول الخميس إعادة افتتاح معبري رأس اجدير، وذهيبة – وازن، الحدوديين.