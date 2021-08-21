«العكروت»: سبب المحاصصة هو اعتلاء المناصب من قبل شخصيات لا كفاءة لها ولا وطنية

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إنه ينظر إلى ليبيا كوحدة واحدة، دون النظر إلى مرجعية من يتولى المسؤولية، مضيفاً: “الأساس عندي هو الكفاءة والمقدرة والوطنية، فلو تولى كل المناصب في البلاد من قبيلة واحدة أو مدينة واحدة، لا أهتم ولا أغضب ماداموا اهلاً لهذه المناصب ولهم الكفاءة المطلوبة والقدرة الفائقة والوطنية التي يرون بها الوطن كتلة واحدة”.

وواصل “العكروت” على حسابه بموقع فيسبوك، أن ماجعل الناس تثير قضية المحاصصة وتقسيم المناصب هو وصول شخصيات وأشخاص لا كفاءة لهم ولا قدرة ولا تأهيل ولا وطنية لهم ليكونوا وزراء ووكلاء ورؤساء مؤسسات ومديري بنوك وسفراء وهم لا يملكون من المؤهلات ولا الكفاءات ولا القدرة ولا الوطنية ليكونوا في هذه الأماكن”.

وتابع “العكروت” قائلاً: “إن سوء الاختيار هو الذي جعل المواطنين يصرخون ويطالبون بالمحاصصة وتقسيم المناصب، ولو أن الذين على رأس وزاراتنا ومؤسساتنا وبنوكنا وسفاراتنا وهيآتنا أشخاص وطنيون أكفاء قادرون مؤهلون، واثبتوا للمواطن أنهم أهلٌ للمكان والمنصب والمسؤولية، إطلاقا لن يطالب المواطن بإزاحتهم أو تنحيتهم ليحل محلهم أبناء منطقته أو مدينته أو قبيلته”.