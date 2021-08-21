مكافحة الأمراض : إعطاء الإذن لتلقي الجرعة الثانية من “استرازينيكا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن موعد البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح “استرازينيكا” المضادة لفيروس كورونا.

وفي خطابٍ، وجّهه مدير المركز حيدر السائح إلى المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم؛ أشار إلى انطلاق عملية التلقيح الثانية ابتداء من 19 أغسطس الجاري بناءً على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية العليا للتطعيمات، محددًا المدة الفاصلة بين الجرعتيْن الأولى والثانية بأربعة أسابيع على الأقل.

يُشار إلى أن وزارة الصحة استحدثت العديد من الأماكن في مناطق مختلفة من البلاد لتلقي المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث وصل عدد المُلقّحين في آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى 901,010 مُلقّحين.

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