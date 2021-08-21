«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل الحرارة ليومين.. واحتمال سقوط أمطار

يبقى الاعتدال في درجات الحرارة هو الطقس المتوقع بحسب المركز الليبي للأرصاد الجوية، ويشمل يوم الغد أغلب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية و تكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا واحتمالية سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع “المركز” في بيان، أن تتكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية، وخاصة في رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة، على أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على الساحل ومابين (34 – 39) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد .

أضاف “المركز” أن السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30- 33) مْ على الساحل، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل .