وزير الصحة يزور هذه المستشفى بتركيا ويعتمدها لعلاج المرضى الليبيين

زار وزير الصحة علي الزناتي مستشفي بشاك شهير سام ساكورا بتركيا للإطلاع على إمكانيات وقدرات المستشفى، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة بها.

وبين الزناتي أن وجوده في المستشفى هو بداية التعاون والاتفاق بين وزارة الصحة الليبية والجانب التركي والمتمثل في المستشفى مؤكدا اعتماد المستشفى كأحد المؤسسات الطبية المتعاون معها لعلاج المرضى الليبين في الساحة التركية.

وأضاف بأنه على يقين بأن مجرد التعاون بين وزارة الصحة والمتمثل في الملحق الصحي مع المستشفى بأن المرضى الليبين في أيدي أمينة.

وبينت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة في توطين العلاج بالداخل، ونقل الخبرات العلمية والعملية من الخارج، والاستفادة منها في الداخل.