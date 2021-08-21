بالصور | الزناتي يطلع على مطالب الملحقية الصحية بجمهورية تركيا

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي والوفد المرافق له الخميس مع موظفي الملحقية الصحية بجمهورية تركيا؛ بحضور القنصل العام لليبيا، والقائم بالأعمال والملحق الصحي، وذلك للإطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم واهدافهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تعيق التنفيذ.

الزناتي أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على أهم أهداف الملاحق الصحية والمتمثلة في نقل الخبرات الخارجية إلى ليبيا من خلال التدريب، أحياء ندوات، أطباء زوار، والمتابعة والإشراف على المرضى.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة العديد من البنود ومن أهمها: الالتزام بالقوانين واللوائح فيما يخص تنظيم الإجراءات الإدارية للموظفين وإعادة التنظيم داخل عمل الملاحق والتوصيف الوظيفي، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى.

وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل العمل بالقائمة النمطية المُعدة من قبل وزارة الصحة؛ والخاصة بالعلاج بالخارج ووضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية إلى جانب التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من أجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل ومتابعة ملف الديون.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل التنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية ، مشددين على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية.

الاجتماع تناول كيفية نقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب؛ بمعنى إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية