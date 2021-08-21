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“ليندسي”: التهدئة دفعت مرتزقة تركيا لتجارة المخدرات في ليبيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية، ليندسي سنيل، إن المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لليبيا؛ أصبحوا يحترفون تجارة وتهريب المخدرات.

وأضافت ليندسي سنيل، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، أن المرتزقة السوريين الذين يقدر عددهم بعشرة آلاف مقاتل، والذين لم يُقاتلوا منذ أكثر من عام عقب توقيع اتفاق إطلاق النار بين طرفيْ الصراع في ليبيا؛ أصبحت مهنتهم الرئيسة تجارة وتهريب المخدرات.

يُذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رفض اعتبار المرتزقة السوريين الداعمين للوجود التركي في ليبيا قوةً أجنبيةً، مُعقّدًا بذلك مهمة المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه إجلاء هذه القوات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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