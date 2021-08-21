ليبيا: اعتدالٌ بالحرارة على غالبية المناطق وهطول أمطار متفرقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدالاً في درجات الحرارة، بما يشمل يوم الغد غالبية المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا واحتمالية هطول أمطار خفيفة.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد اليوم تكاثرًا للسحب على بعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه مع احتمالية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة تُصاحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية وما بين 34 إلى 39 درجة مئوية على الدواخل، كما تسجّل الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم الغد .

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ، فيما تكون الرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتسجل ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية على الدواخل.

وتشهد الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكاثرًا للسحب على غالبية المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة خاصة على غدامس والحمادة، وتكون والرياح شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة ،وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية وتسجّل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد، وتكون السماء صافيةٌ بالكفرة والسرير وتازربو والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و39 درجة مئوية.

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