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مفوضية الانتخابات تنظم دورة تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالبيضاء

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تنظيم دورة تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة على العملية الانتخابية وحقهم في التصويت، وذلك في مدينة البيضاء.

ونظمت الدورة التدريبية وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك  ضمن خطة المفوضية لدعم هذه الشريحة والدفع بها نحو مشاركة فعالة في الانتخابات .

وشارك في الدورة التدريبية عدد من  الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة  ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضاء  للرفع من مستوى التوعية الانتخابية لهذه الشريحة من المجتمع من ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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