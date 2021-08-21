مفوضية الانتخابات تنظم دورة تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالبيضاء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تنظيم دورة تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة على العملية الانتخابية وحقهم في التصويت، وذلك في مدينة البيضاء.

ونظمت الدورة التدريبية وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك ضمن خطة المفوضية لدعم هذه الشريحة والدفع بها نحو مشاركة فعالة في الانتخابات .

وشارك في الدورة التدريبية عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضاء للرفع من مستوى التوعية الانتخابية لهذه الشريحة من المجتمع من ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر القادم.