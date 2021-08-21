عاجل .. جهاز النهر الصناعي يعلن بدء ضخ المياه بمنظومة (الحساونة _ سهل جفارة)

سهل جفارة 21 أغسطس 2021 (وال) _ أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، عن بدء ضخ المياه بمنظومة (الحساونة _ سهل جفارة).

و أكد مكتب إعلام الجهاز عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك”، أن مياه النهر ستصل تباعا إلى كافة المدن الواقعة في مسارات المنظومة.

الجدير بالذكر، أن يوم السبت الموافق 14 أغسطس قد أعلن جهاز مشروع النهر الصناعي، إيقاف ضخ المياه بمنظومة (الحساونة- سهل الجفارة)، بعد إقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في منطقة الشويرف، ومحطة ضخ المياه في منطقة الحساونة، مطالبين بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي. (وال _ سهل جفارة) ه ع

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